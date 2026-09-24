به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛رئیس پلیس راهور کرمان گفت: برای برگزاری آیین باشکوه رزمایش «جانفدا» در مرکز استان کرمان محدویدت ترافیکی در مسیر‌های منتهی به میدان آزادی اعمال و از ساعت ۲۴ امشب از توقف وسایل نقلیه در معابر منتهی به میدان آزادی جلوگیری می‌شود.

سرهنگ علی رضایی افزود: از ساعت ۶ صبح جمعه سوم مهر نیز مسیر‌های چهارراه سمیه تا میدان آزادی، خیابان‌های اقبال و بهمنیار به سمت میدان آزادی، حدفاصل میدان آزادی تا چهارراه شفا و محدوده ورودی بلوار شهید صدوقی و ورودی خواجو به سمت میدان آزادی بسته و عبور و توقف وسایل نقلیه ممنوع خواهد بود.

بگفته رئیس پلیس راهور استان کرمان: برای مسیر‌های حدفاصل چهار راه شفا و خیابان هزار و یک شب نیز به علت حرکت جمعیت تا میدان کوثر کرمان همین ممنوعیت‌ها تا پایان عبور و استقرار جمعیت راهپیمایان اعمال خواهد شد.