رئیس امور آموزش قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هم ذات‌پنداری منطقی قضات با مراجعان گفت: قاضی باید درباره تبعات تصمیمات خود، شرایط بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان حساس باشد و با حفظ شئون منصب قضا، از «بلاگری قضایی» در فضای مجازی پرهیز کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی جوهری در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی ویژه طرح «شهید رازینی» در مسجد مقدس جمکران به قضات توصیه کرد: مراقب باشید روزمرگی باعث نشود درباره تبعات تصمیمات خود و شرایط بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان بی‌حس و بی‌تفاوت شوید. همذات‌پنداری منطقی و درک جایگاه مراجعان، یک اصل ضروری در قضاوت عادلانه است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با نهی قضات از مقایسه‌های مادی شغل قضاوت با سایر حِرف، یادآور شد: مقایسه جایگاه قضاوت با درآمد‌های وکالت یا فعالیت‌های تجاری، نقطه سقوط یک قاضی است. هیچ کار خیری حتی مدرسه‌سازی و کمک‌های عام‌المنفعه، با ارزش و ثواب ستاندن حق یک مظلوم و صدور یک رأی عادلانه برابری نمی‌کند. قاضی هر روز در محراب دادگاه فرصت کسب توشه معنوی و انفاق عدالت دارد.

مهدی جوهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم رعایت ضوابط و چارچوب‌های سازمانی در فعالیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گفت: رعایت شئون منصب قضا در زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعی بایستی حفظ شود واگرنه فعالیت در قالب «بلاگری قضایی» می‌تواند به یکی از آفت‌های جدی بدل شود. بازتاب دادن روند رسیدگی به پرونده‌ها یا مستندسازی جلسات محکمه در فضای مجازی، مغایر با اصول حرفه‌ای و شئون قضاوت است. محل انتقال دانش حقوقی کلاس درس است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به تأکید مکرر ریاست قوه قضائیه پیرامون جایگاه رفیع خانواده اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های دینی، باید میان کار، معنویت و خانواده توازن برقرار باشد. قاضی زمانی می‌تواند در شعبه برخوردی استاندارد، شکیبا و عادلانه با مردم داشته باشد که آرامش و نشاط در کانون خانواده او برقرار باشد. اگر کانون خانواده آسیب ببیند، بازتاب آن به‌صورت ترش‌رویی و افت کیفیت رسیدگی به کار مردم نمایان خواهد شد.