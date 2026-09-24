به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه روزنامه الاخبار لبنان، با تشدید درگیری‌های نظامی میان نیرو‌های صنعاء و گروه‌های مسلح وابسته به عربستان سعودی در جنوب استان تعز در غرب یمن، و در حالی که حزب «اصلاح» با تمام توان از شهر التُربه، که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آن در شمال و دروازه جنوبی شهر تعز به شمار می‌رود، دفاع می‌کند، «انصارالله» موفق شد در جبهه کَهْبوب در غرب استان لحج و شمال تنگه باب‌المندب، به یک پیشروی نظامی دست یابد.

منابع میدانی به «الأخبار» تأکید کردند که نیرو‌های «عمالقه» سلفی به فرماندهی سرتیپ حمدی شکری، پس از قرار گرفتن در معرض حمله‌ای شدید، از مواضع پیشرفته خود در کَهْبوب عقب‌نشینی کردند. این منابع افزودند که «عمالقه» پس از آنکه ده‌ها تن از نیروهایش کشته و زخمی شدند، عقب‌نشینی را ترجیح دادند.

این منابع همچنین ادامه دادند که این گروه‌ها برخلاف نیرو‌های وابسته به «اصلاح» در جبهه‌های جنوب تعز، از حمایت هوایی عربستان سعودی برخوردار نشدند؛ در حالی که نیرو‌های صنعاء از حمایت قبایل کَهْبوب برخوردار بودند.

منابع مذکور توضیح دادند که این پیشروی مهم نظامی، دروازه شرقی باب‌المندب را در برابر هرگونه تهدید نظامی ایمن می‌کند؛ زیرا درگیری‌ها در فاصله ۳۵ کیلومتری این تنگه جریان داشت. در همین حال، ناظران معتقدند کنترل بر ارتفاعات کَهْبوب به بستن یکی از مهم‌ترین جبهه‌های انحرافی کمک می‌کند که عربستان سعودی طی روز‌های گذشته تلاش کرده بود آن را باز کند.