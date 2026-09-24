رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اعلام خبر آتش سوزی و مهار شعله‌های سرکش آتش در یک برج مسکونی ۱۶ طبقه در منطقه برف‌فروشان، از عملیات موفقیت‌آمیز تیم‌های عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی عیدی‌پور گفت: با توجه به گستردگی حریق و احتمال سرایت شعله‌ها به واحد‌ها و طبقات ساختمان، بلافاصله هفت ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو‌های نجات، اطفایی سنگین و نیمه‌سنگین، تریلی آب رسان، خودرو دستگاه تنفسی، بالابر هیدرولیکی و نربان هیدرولیکی ۵۶ متری به‌صورت هم‌زمان به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی در ادامه افزود: تیم‌های آتش نشانی با سرعت و دقت بالا، همزمان عملیات اطفای حریق از داخل و نمای بیرون ساختمان را انجام و در شرایط ایمن نسبت به تخلیه ساکنین اقدام نمودند که طی آن ۸۰ نفر از ساکنین ساختمان به‌سلامت به محل ایمن منتقل شدند.

وی با تاکید بر اینکه این حادثه منجر به هیچ‌گونه تلفات جانی نشده است، تصریح کرد: اقدامات فنی به موقع و تلاش بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی مانع از سرایت حریق به سایر طبقات و ساختمان‌های مجاور شد.

علت دقیق وقوع این حادثه هم‌اکنون در دست بررسی است.