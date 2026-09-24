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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اعلام خبر آتش سوزی و مهار شعلههای سرکش آتش در یک برج مسکونی ۱۶ طبقه در منطقه برففروشان، از عملیات موفقیتآمیز تیمهای عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی عیدیپور گفت: با توجه به گستردگی حریق و احتمال سرایت شعلهها به واحدها و طبقات ساختمان، بلافاصله هفت ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای نجات، اطفایی سنگین و نیمهسنگین، تریلی آب رسان، خودرو دستگاه تنفسی، بالابر هیدرولیکی و نربان هیدرولیکی ۵۶ متری بهصورت همزمان به محل اعزام شدند.