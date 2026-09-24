اعضای کارگروه ملی غارهای کشور از اثر طبیعی ملی غار رود افشان دماوند به مناسبت روز ملی غارها بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مسئولان اداره محیط زیست شهرستان دماوند به همراه اعضای کارگروه حفاظت از غارهای کشور با حضور در غار رود افشان دماوند برحفظ و نگهداری این میراث طبیعی ارزشمند تاکید کردند.
غار رود افشان در ارتفاع ۱۹۴۵ متری از سطح دریا و در شرق شهرستان دماوند واقع در روستای رودافشان از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند واقع شده که با توجه به دهانه و تالار بزرگ ورودی و همچنین دالانهای زیبا و طبیعی یکی از غارهای منحصربهفرد در کشور محسوب میشود.