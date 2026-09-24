غار رود افشان در ارتفاع ۱۹۴۵ متری از سطح دریا و در شرق شهرستان دماوند واقع در روستای رودافشان از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند واقع شده که با توجه به دهانه و تالار بزرگ ورودی و همچنین دالان‌های زیبا و طبیعی یکی از غار‌های منحصر‌به‌فرد در کشور محسوب می‌شود.