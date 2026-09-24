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همزمان با فرا رسیدن نخستین «روز پرچم جمهوری اسلامی ایران»، آیین گرامیداشت این مناسبت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، در این مراسم، پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور سفیر و دیپلماتهای کشورمان در چین به اهتزاز درآمد و حاضران با خواندن سرود ملی و ادای احترام به پرچم ملی، این نماد هویت و وحدت ملی ایرانیان را گرامی داشتند.
این مراسم همزمان با برنامههای مشابه در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
نامگذاری اول مهر به عنوان «روز پرچم جمهوری اسلامی ایران» پس از طرح موضوع در شورای فرهنگ عمومی و تصویب آن انجام شد و این تصمیم به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رسید. امسال نخستین سالی است که این مناسبت در تقویم رسمی کشور گرامی داشته میشود.