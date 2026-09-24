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همزمان با سراسر کشور، آیین ملی و سراسری «مهمانی لالهها» پنجشنبه دوم مهر با حضور نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم در گلزار مطهر شهدای قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، در آیین ملی «مهمانی لالهها» در قزوین ، شرکتکنندگان با نثار گل و عطرافشانی مزار شهیدان، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تجدید میثاق کردند.
سردار مهرداد افروزی، سخنران این مراسم، با تبیین شرایط حساس سال ۱۳۵۷ و محاصره بیت امام خمینی (ره) در نجف اشرف گفت: شش ماه پیش از پیروزی انقلاب، رژیم بعث عراق به دستور استکبار قصد محدود کردن حرکت امام را داشت، اما ایشان با صلابت فرمودند که «در هر شرایطی انجام وظیفه میکنم». این ایستادگی و خروج امام به سمت فرانسه، منجر به افزایش جوش و خروش انقلابی ملت ایران شد که در نهایت به پیروزی شکوهمند انقلاب انجامید.
وی دفاع مقدس را یکی از درخشانترین دوران تاریخ کشور برشمرد و تصریح کرد: پایه و اساس جریان مقاومت امروزی در همان هشت سال جنگ تحمیلی نهاده شد. نسل فعلی نیروهای مسلح که برآمده از دوران پس از دفاع مقدس است، اکنون با تمام قدرت در برابر دشمنان ایستادگی کرده و در عرصههایی همچون جنگهای منطقه، صلابت خود را به اثبات رساندهاند.
این پیشکسوت سپاه پاسداران در تبیین تفاوت دفاع مقدس با شرایط کنونی افزود: تفاوت اصلی در این است که در دوران جنگ تحمیلی، ما با دست خالی به مصاف دشمن رفتیم؛ در حالی که ارتش هنوز ساختار قدرت فعلی را نداشت، سپاه با نیروی محدود ۳۰ هزار نفری درگیر مقابله با ضد انقلاب بود و بسیج هنوز ساختار نظامی منسجم پیدا نکرده بود، هرچند امام خمینی (ره) یک سال پیش از آن، تشکیل این نیروی مقتدر مردمی را برای حراست از انقلاب پیشبینی کرده بودند.
سردار افروزی در پایان تأکید کرد: امروز با بهرهگیری از همان تجربیات دفاع مقدس، فرزندان این مرز و بوم در برابر دشمنان خبیث با صلابت ایستادهاند و این اقتدار، مرهون همان ایستادگیها و فرهنگ شهادتطلبی است که از دوران دفاع مقدس به یادگار مانده است.