فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل تمجید و آن را شجاعانه، مقتدرانه و مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در پیامی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از مواضع وی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد و بر نقش این مواضع در تبیین گفتمان مقاومت، صیانت از منافع ملی و تقویت امنیت کشور تأکید کرد.



متن این پیام به شرح ذیل است:

سخنرانی شجاعانه، مقتدرانه و مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر حقانیت، اقتدار و صدای رسای ملت بزرگ ایران را به گوش جهانیان رساند و مایه مباهات و دلگرمی تمامی خادمان ملت در عرصه امنیت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی گردید.



مواضع انقلابی و وحدت آفرین شما در تبیین گفتمان مقاومت و صیانت از منافع ملی، پشتوانه‌ای محکم برای حافظان نظم و امنیت کشور بوده و نشان داد که دیپلماسی اقتدار و میدان، دو بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در صیانت از امنیت پایدار و منافع ملی هستند.



دوام توفیقات جنابعالی را در سایه توجهات حضرت حق و تحت زعامت داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خدمت روز افزون به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و فهیم ایران اسلامی، از خداوند متعال مسئلت دارم.