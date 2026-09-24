به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش آتش سوزی یک واحد مسکونی در طبقه چهارم ساختمانی واقع در خیابان حشمت رشت، ۲۵ آتش نشان با ۸ خودروی اطفایی و نردبان، به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: آتش نشانان در این حادثه که حریق به سقف آپارتمان سرایت کرده بود، از داخل ساختمان و به کمک نردبان هیدرولیک خود را به مرکز آتش سوزی رسانده و آن را مهار کردند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، گفت: در این حادثه چند نفر از ساکنان این ساختمان به دلیل استنشاق دود، به کمک نیرو‌های اورژانس، سرپایی مداوا شدند.