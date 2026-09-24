وزیر دادگستری گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، صدای غیرت، صلابت، عقلانیت، قانون‌مداری و تأکید بر رعایت حقوق بین‌الملل بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در واکنش به سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل، این سخنرانی را صدای غیرت، صلابت، عدالت‌خواهی، عقلانیت و تاکید بر رعایت حقوق بین‌الملل برشمرد.

متن پیام وزیر دادگستری به این شرح است:

باسمه تعالی

سخنرانی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تبیین روشن مواضع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول مسلم حقوق بین‌الملل و یادآوری مسئولیت جامعه جهانی در قبال صلح، عدالت و رعایت حقوق ملت‌ها بود.

طرح صریح موضوعاتی همچون احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، منع توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان و ضرورت اجرای بدون تبعیض قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه تأکید بر پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان، رهبر شهید و کودکان بی‌گناه در میناب و لامرد، اهمیت ویژه‌ای داشت.

این رویکرد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، ضمن دفاع از حقوق قانونی ملت خود، پیگیری مسئولیت عاملان نقض حقوق انسان‌ها و قواعد حقوق بشردوستانه را نیز از مسیر‌های حقوقی و بین‌المللی دنبال خواهد کرد.

از منظر حقوقی، اهمیت این سخنرانی در آن است که تحولات و بحران‌های جاری، صرفاً در چارچوب اختلافات سیاسی مطرح نشد، بلکه با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و مسئولیت دولت‌ها مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از غیرنظامیان، پاسخگویی در قبال نقض قواعد حقوق بشردوستانه و مقابله با استاندارد‌های دوگانه، یادآور این اصل بنیادین است که حیات و کرامت انسان‌ها نباید تحت تأثیر تابعیت، ملیت یا ملاحظات سیاسی قرار گیرد.

پیگیری حقوقی جنایات علیه کودکان و غیرنظامیان، از جمله جنایت تلخ میناب و لامرد، نیز در همین چارچوب باید با جدیت و مستندسازی دقیق دنبال شود تا حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی پیگیری شود.

همزمان، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفت‌و‌گو و مذاکره، در کنار تأکید بر آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و منافع مشروع ملی، بیانگر رویکردی مسئولانه و مبتنی بر عقلانیت حقوقی است. صلح پایدار زمانی محقق خواهد شد که مذاکره بر پایه احترام متقابل، برابری حاکمیت‌ها و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل انجام گیرد و تهدید و توسل به زور جایگزین گفت‌و‌گو نشود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن دفاع قاطع از حقوق ملت خود، مسیر گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را باز می‌داند و در عین حال، حق مسلم خود برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی را با صلابت و غیرتمندانه بر اساس تشخیص خود و موازین حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند.