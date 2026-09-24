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استاندار قزوین با اشاره به پیشرفت ۳۵.۵ درصدی فاز دوم طرح انتقال آب سد طالقان، از هدفگذاری برای رسیدن آب شرب به شهرهای محمدیه و مهرگان تا پایان امسال و تکمیل نهایی انتقال آب به شهر قزوین تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، محمد نوذری در جریان بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال آب سد طالقان و بررسی میدانی فاز دوم این طرح در ابتدای شهر مهرگان، با اشاره به اینکه تأمین پایدار آب شرب مهمترین اولویت استان است، اظهار کرد: توسعه جمعیتی، صنعتی و اقتصادی قزوین به مسئله آب گره خورده است و باید از سهمیه ۶۰ میلیون مترمکعبی استان از سد طالقان نهایت بهرهبرداری صورت گیرد.
وی با اعلام پیشرفت ۳۵.۵ درصدی فاز دوم این طرح (انتقال آب به محمدیه و مهرگان) افزود: برنامهریزی مجموعه مدیریت استان بر این است که آب طالقان تا پایان امسال به محمدیه و مهرگان برسد و بر اساس هدفگذاریهای انجامشده، پرونده انتقال آب به کهنشهر قزوین نیز حداکثر تا پایان دولت در سال ۱۴۰۷ بسته خواهد شد.
تأمین مالی نوین و جذب ۱.۵ همت اعتبار از محل ماده ۵۶
استاندار قزوین با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی تأمین اعتبار گفت: اگر منتظر بودجههای متعارف دولتی میماندیم، اجرای این ابرپروژه سالها معطل میماند؛ بنابراین با پیگیری در سطح ملی و عقد تفاهمنامه با سازمان اوقاف، استفاده از روشهایی نظیر تهاتر در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شده است مبلغ ۱.۵ هزار میلیارد تومان (همت) از محل ماده ۵۶ و با مشارکت شبکه بانکی برای بخش مربوط به جهاد نصر تأمین شود.
پیشبرد همزمان پروژه گردشگری رزجرد
نوذری با بیان اینکه پروژههای بزرگ زیرساختی باید ارزش افزوده چندوجهی ایجاد کنند، تصریح کرد: در کنار اجرای خط انتقال آب، پروژه گردشگری رزجرد نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای برجسته گردشگری کشور با حل مسائل اجتماعی و پیگیریهای اجرایی به موازات این طرح پیش خواهد رفت.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به لزوم تغییر در روشهای پیشبرد پروژهها و افزایش اختیارات استانی، از برنامهریزی برای اجرای ۸ پروژه عمرانی و خدماتی شاخص در نقاط مختلف استان با بهرهگیری از شیوههای جدید تأمین منابع خبر داد.