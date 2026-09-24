به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای تنکابن با حضور امام‌جمعه، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم برگزار شد.

فرمانده سپاه تنکابن، در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدا گفت: دفاع مقدس ثابت کرد ایمان و اراده ملت بر تجهیزات پیشرفته دشمن پیروز می‌شود.

سرهنگ سید احمد معافی، با اشاره به حمایت بیش از ۴۰ کشور از رژیم بعث افزود: با فرماندهی امام خمینی (ره) و ایثار مردم، حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد.

وی تبعیت از ولایت فقیه و حفظ ارزش‌های اسلامی را از محور‌های وصیت‌نامه شهدا دانست و هشدار داد: دشمنان در پی تفرقه و دوقطبی‌سازی در جامعه هستند.

فرمانده سپاه تنکابن با قدردانی از مواضع رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی، بر ضرورت حضور میدانی مدیران در میان مردم تأکید کرد و گفت: مسئولیت مدیریتی امانتی از ایثار شهداست و مردم انتظار خدمت جهادی دارند.

وی در پایان از تلاش نیرو‌های انتظامی و بسیج در تأمین امنیت برنامه‌ها قدردانی کرد.