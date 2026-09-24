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معاون اداری و مالی حوزه علمیه خواهران استان یزد از تأمین و آمادهسازی ۴۶۱ عنوان کتاب درسی مورد نیاز طلاب این حوزه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابراهیم نقیب احمدی با اشاره به روند تأمین منابع آموزشی حوزه علمیه خواهران استان یزد گفت: در مرحله نخست تأمین منابع درسی، ۴۶۱ عنوان کتاب متناسب با عناوین درسی، مقاطع تحصیلی و رشتههای آموزشی طلاب در سطوح ۲، ۳ و ۴ تهیه شده است.وی افزود: تأمین و چاپ کتابهای درسی حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور از طریق نشر هاجر صورت میگیرد و پس از دریافت منابع، کتابها بر اساس مقطع تحصیلی، رشته آموزشی و درخواست مدارس علمیه استان تفکیک و ساماندهی میشوند.
معاون اداری و مالی حوزه علمیه خواهران استان یزد با تأکید بر اهمیت دسترسی بهموقع طلاب به منابع آموزشی اظهار کرد: فرآیند تفکیک، آمادهسازی و ساماندهی کتابها در حال اجرا است و پس از تکمیل این مرحله، منابع درسی برای توزیع میان مدارس علمیه خواهران استان یزد ارسال خواهد شد.نقیب احمدی تأمین بهموقع منابع آموزشی را یکی از اقدامات پشتیبانی برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید دانست و خاطرنشان کرد: فراهمسازی کتابهای درسی مورد نیاز طلاب، نقش مهمی در ایجاد شرایط مناسب آموزشی و پشتیبانی از روند تحصیل در مدارس علمیه خواهران استان یزد دارد.