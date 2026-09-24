خراسان رضوی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های زیارتی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بازار گردشگری تاجیکستان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: نشست هیئت گردشگری استان با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و تیم اقتصادی سفارت با هدف بررسی ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی میان خراسان رضوی و تاجیکستان برگزار شد در این نشست ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خراسان رضوی در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی معرفی و درباره راهکار‌های گسترش تعاملات با کشور تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد.

سبد جواد موسوی افزود: در این نشست، اعضای هیأت گردشگری خراسان رضوی ضمن تشریح ظرفیت‌های استان، پیشنهاد‌های خود را برای افزایش حضور گردشگران تاجیک در خراسان رضوی و همچنین توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری سلامت، گردشگری تاریخی و فرهنگی و برگزاری رویداد‌های مشترک ارائه کردند.

وی ادامه داد: از جمله محور‌های مورد بررسی در این نشست می‌توان به ارتقای گردشگری سلامت میان دو کشور، توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی، برگزاری رویداد‌های مشترک گردشگری و فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای تقویت مناسبات گردشگری اشاره کرد.

وی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های زیارتی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین زیرساخت‌های مناسب گردشگری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بازار گردشگری تاجیکستان دارد.

موسوی گفت: اشتراکات فرهنگی و زبانی میان ایران و تاجیکستان یک ظرفیت ارزشمند برای توسعه مناسبات گردشگری است و می‌توان با برنامه‌ریزی مشترک، زمینه حضور بیشتر گردشگران تاجیک در خراسان رضوی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری این وی

وی افزود: گردشگری سلامت یکی از حوزه‌هایی است که خراسان رضوی در آن از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و توسعه همکاری با تاجیکستان در این بخش می‌تواند به افزایش تعاملات گردشگری و اقتصادی میان دو طرف منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان بخش خصوصی، مراکز درمانی و مجموعه‌های گردشگری برای ایجاد بسته‌های مشترک سفر تأکید کرد.

موسوی تصریح کرد: برگزاری رویداد‌های فرهنگی و گردشگری مشترک، حضور فعالان گردشگری در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تخصصی دو کشور و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و عملیاتی میان خراسان رضوی و تاجیکستان کمک کند.