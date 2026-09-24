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نمایشگاههای «ایران نوشت» با هدف عرضه و دسترسی آسانتر به نوشت افزار ایرانی ـ اسلامی در چند استان کشور از جمله خوزستان تا دهم مهرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،دبیر نمایشگاه ایراننوشت گفت: این نمایشگاه همزمان با دوازدهمین همایش هماهنگی ملی، با حضور بیش از ۵۰ شرکت تولیدکننده نوشتافزار ایرانی برپا شده و به دلیل استقبال مردم تا دهم مهرماه تمدید شده است.
علی ابراهیمی افزود: بیش از ۱۱۰ قلم کالای نوشتافزار ایرانی با کیفیت در این نمایشگاه عرضه میشود و خانوادهها میتوانند با خرید این محصولات، علاوه بر حمایت از تولید و کار ایرانی، نوشتافزارهایی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی برای فرزندان خود تهیه کنند.
وی افزود: نمایشگاه ایراننوشت از هشتم شهریورماه برپا شده و با توجه به استقبال پرشور هموطنان، فعالیت آن تا دهم مهرماه تمدید شده است.
دبیر نمایشگاه ایراننوشت از خانوادهها و علاقهمندان دعوت کرد از این نمایشگاه بازدید کنند و گفت: نمایشگاه در بلوار ساحلی کیانپارس، جنب استند ملی پنجره شهدای استان خوزستان برپا شده و همهروزه از ساعت ۱۱ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
ابراهیمی با اشاره به عرضه مستقیم محصولات از تولیدکنندگان ایرانی ادامه داد: با حذف واسطهها، محصولات در این نمایشگاه با قیمت مناسبتری عرضه میشوند و به طور میانگین حدود ۲۰ درصد اختلاف قیمت با فروشگاههای سطح شهر دارند.