همایش استانی شورای زکات «ملک سلیمانی» برای بررسی راهکار‌های توسعه مشارکت مردمی در این فریضه الهی، با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، در بم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این همایش استانی راهکار‌های تقویت فرهنگ پرداخت زکات و افزایش مشارکت مردم در این فریضه الهی بررسی و بر نقش بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این حوزه در تحقق اهداف زکات و استفاده از ظرفیت‌های آن برای کمک به محرومان و رفع نیاز‌های جامعه تأکید شد.

رئیس کمیته امداد کشور در این مراسم با تبیین جایگاه اجتماعی و دینی زکات، گفت: قانون زکات آبان سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، اما آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌شده در ماده هفت این قانون همچنان با تأخیر مواجه است.

سیدمرتضی بختیاری،قائم‌مقام رئیس شورای مرکزی زکات با اشاره به تأخیر در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون زکات، بر ضرورت تسریع در این روند و رفع موانع اجرای کامل قانون تأکید کرد.

رئیس کمیته امداد کشور درباره ساختار شورا‌های زکات نیز توضیح داد: آیین‌نامه شورا‌های زکات، تشکیل شورای مرکزی و شورا‌های زکات در استان و شهرستان را پیش‌بینی کرده و شورای زکات استان به ریاست نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه مرکز استان فعالیت می‌کند و دبیرخانه آن در کمیته امداد مستقر است.

بختیاری افزود: این آیین‌نامه پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، به تصویب هیئت دولت رسید و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و همچنین استانداران به عنوان قائم‌مقام رئیس شورای زکات استان تعیین شدند و این موضوع با ابلاغ وزیر کشور وقت وارد مرحله اجرا شد.

وی ادامه داد: ساختار شورا‌های زکات در سطوح استان، شهرستان، بخش و روستا پیش‌بینی شده و در شهرستان‌ها نیز امام‌جمعه و رئیس کمیته امداد در پیشبرد امور شورا نقش دارند.

قائم‌مقام رئیس شورای مرکزی زکات با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دولت چهاردهم اظهار کرد: اعضای شورای مرکزی زکات در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور، بر برگزاری منظم جلسات شورا و معرفی نمایندگان ثابت دستگاه‌های عضو تأکید کردند که با این پیشنهاد موافقت و مصوبه مربوط به اعضای شورا نیز ابلاغ شده است.

بختیاری با بیان اینکه حتی یک ریال از زکات نباید در غیر از مصارف تعیین‌شده هزینه شود، خاطرنشان کرد: باید برای هزینه‌کرد زکات دقت و گزارش اقدامات به شورای زکات استان ارائه شود.

وی با اشاره به برخی مصارف زکات گفت: کمک به تأمین جهیزیه، مسکن، ساخت خانه عالم و حمایت از محرومان از جمله زمینه‌هایی است که با تشخیص و اولویت‌بندی شورای زکات می‌تواند مورد توجه باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان هم با تأکید بر ضرورت بازنگری در حوزه زکات گفت: ساختار زکات نیازمند بازنگری جدی است و باید بررسی شود چه ساختاری می‌تواند زمینه اجرای بهتر این فریضه الهی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان، گفت: در بسیاری از موارد ممکن است کمک و بخشش افراد فقط اقدام خیرخواهانه تلقی شود، اما وقتی موضوع تکلیف الهی مطرح می‌شود، مسئولیت سنگین‌تر خواهد شد.

ناصرعسکری‌نژاد با اشاره به نقش علما و ائمه جمعه در ترویج فرهنگ زکات بیان کرد: امید است با همراهی مردم و تبلیغ و تبیین علما و در رأس آن نماینده ولی‌فقیه در استان، روزبه‌روز این سنت الهی رونق بیشتری داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان ادامه داد: مجموعه کمیته امداد در کنار وظایف اجتماعی و مسئولیت‌های خود در حوزه محرومیت‌زدایی، در زمینه ترویج و اجرای این فریضه الهی نیز در خدمت مردم است

وی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت‌های زکات برای محرومیت‌زدایی گفت: تمام تلاش ما این است که ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق توانمندسازی عزتمندانه و مقابله با فقر به کار گرفته شود و مجموعه کمیته امداد نیز در این مسیر با تمام توان در کنار شورای زکات و مسئولان استان خواهد بود.