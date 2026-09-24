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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان از راهاندازی و ورود مجدد جایگاه سوخت CNG شهرداری این شهرستان به مدار فعالیت پس از پیگیریهای ویژه قضایی و رفع نقص فنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزاد داوودی اظهار داشت: در پی وصول مطالبات و گلایهمندیهای متعدد شهروندان مبنی بر تعطیلی جایگاههای CNG در سطح شهرستان و ایجاد صفهای طویل و اختلال در تردد شهری، موضوع بلافاصله در راستای صیانت از حقوق عامه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
وی با اشاره به ورود مستقیم دستگاه قضایی به این مسئله افزود: دادستانی با حضور میدانی در محل جایگاهها و بررسی دقیق موانع، دستورات لازم را جهت تسریع در رفع نواقص و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان به دستگاههای متولی صادر کرد.
دادستان مسجدسلیمان تصریح کرد: در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد نقص فنی قطعه رادیاتور خنککننده پمپ گاز عامل اصلی توقف فعالیت این جایگاه بوده است که با پیگیریهای مستمر، قطعه مذکور پس از تعمیر نهایی به شهرستان منتقل و با نظارت تیمهای کارشناسی مجدداً نصب و به بهرهبرداری رسید.
داوودی در پایان با تأکید بر استمرار نظارتها بر حسن ارائه خدمات عمومی به مردم ، ادامه داد: با راهاندازی مجدد این واحد، بخش عمدهای از بار ترافیکی، صفهای طولانی و دغدغه رانندگان و شهروندان مرتفع شده است و دستگاه قضایی بر تداوم خدماترسانی شایسته به آحاد مردم نظارت جدی خواهد داشت.