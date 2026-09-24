به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،گروه جهادی خادمان سفره خدا در ادامه فعالیت‌های حمایتی خود، ۲۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر را میان دانش‌آموزان مناطق مختلف خرمشهر توزیع کرد.

این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین ملزومات تحصیلی آنان تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

گروه جهادی خادمان سفره خدا در هشت سال گذشته نیز بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند در مناطق مختلف خوزستان توزیع کرده است.

توزیع بسته‌های نوشت‌افزار یکی از ۹۰ خدمت این گروه جهادی است که در ۳۲ منطقه استان خوزستان انجام می‌شود.

این فعالیت‌ها با همراهی خیران و نیکوکاران و با هدف حمایت از خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیازمند ادامه دارد.