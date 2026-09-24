دبیر نخستین دوره جایزه بزرگ هنر یزد «سرو هنر» از آغاز دریافت آثار هنرمندان در سه حوزه هنر‌های تجسمی، هنر‌های نمایشی و موسیقی از طریق پایگاه اینترنتی این رویداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمود دهقان هراتی گفت: فرآیند ثبت‌نام و دریافت آثار نخستین دوره جایزه بزرگ هنر یزد «سرو هنر» آغاز شده و هنرمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی sarvehonar.com و انتخاب بخش «ثبت‌نام در جشنواره»، آثار خود را برای حضور در این رویداد ارسال کنند.

وی افزود: با توجه به برگزار نشدن این رویداد در سال ۱۴۰۴، نخستین دوره «سرو هنر» به صورت دوسالانه برگزار می‌شود و آثار ارائه‌شده در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دبیر جایزه بزرگ هنر یزد «سرو هنر» ادامه داد: آثار مربوط به هر یک از این دو سال به صورت مجزا ارزیابی می‌شوند و برای هر سال نیز نشان و عنوان اختصاصی همان سال در نظر گرفته خواهد شد.

دهقان هراتی با اشاره به بخش‌های نخستین دوره این رویداد اظهار کرد: در این دوره سه حوزه هنر‌های تجسمی شامل نقاشی، گرافیک و مجسمه‌سازی، هنر‌های نمایشی و موسیقی در نظر گرفته شده است و هنرمندان این حوزه‌ها می‌توانند آثار واجد شرایط خود را برای بررسی و حضور در جایزه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه آثار باید شرایط اعلام‌شده در فراخوان را داشته باشند، خاطرنشان کرد: آثار شرکت‌کننده باید در سال‌های ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۵ در معرض تماشای مردم استان یزد قرار گرفته باشند و نباید تکرار آثار سال‌های گذشته باشند. همچنین عوامل گروه‌های شرکت‌کننده نیز باید از هنرمندان استان یزد باشند.

دبیر نخستین دوره جایزه بزرگ هنر یزد «سرو هنر» از هنرمندان و علاقه‌مندان خواست با مراجعه به پایگاه رسمی این رویداد، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط فراخوان، نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

نخستین دوره جایزه بزرگ هنر یزد «سرو هنر» با هدف حمایت از تولیدات هنری فاخر با هویت ملی و بومی، ارتقای جایگاه هنر یزد و معرفی ظرفیت‌های هنری این استان در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.