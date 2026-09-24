یادواره شهدای بمباران ساختمان اداره آموزش و پرورش آبادان در دوم مهر، با حضور قشرهای گوناگون مردم و پیشکسوتان آموزش و پرورش، همزمان با تجمع شبانه مردم در خیابان شهید منتظری آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در این آیین، یاد و خاطره شهدای فرهنگیان آبادان گرامی داشته شد و حاضران با ادای احترام به مقام شهدا، بر تداوم راه و آرمان‌های آنان تأکید کردند.

این مراسم با حضور جمعی از پیشکسوتان آموزش و پرورش، خانواده‌های شهدا، فرهنگیان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش آبادان با اشاره به برگزاری سالانه این آیین گفت: این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای حادثه بمباران ساختمان اداره آموزش و پرورش آبادان برگزار می‌شود.

مجید درویشی افزود: در جریان این حادثه، جمعی از کارکنان آموزش و پرورش به شهادت رسیدند و گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، وظیفه‌ای برای نسل‌های امروز و آینده است.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: الگوپذیری دانش‌آموزان از سیره، رفتار و کردار شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، از موضوعات مورد توجه آموزش و پرورش است.

مدیر آموزش و پرورش آبادان همچنین با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت کشور گفت: در جنگ اخیر نیز ایثار و فداکاری شهدا موجب حفظ امنیت کشور شد و به برکت این جانفشانی‌ها، از تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع شد.