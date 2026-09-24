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آیین دانش آموختگی ۱۰۰ دانشجوی دختر دانشگاه فرهنگیان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانش آموختگانی که بعد از ۴ سال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و در مقطع کارشناسی از کسوت دانشجو معلمی به معلمی نائل آمدند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در این مراسم گفت: معلمی فقط شغل نیست، بلکه مسئولیتی است که با آینده فرزندان این سرزمین و در نهایت با آینده کشور گره خورده است.
رحمان رحیمی دشتلویی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به معلمان جوان افزود: معلمان جوان فقط وارد یک شغل نشدهاند؛ بلکه وارد مسیری شدهاند که میتوانند بر زندگی صدها و هزاران دانشآموز اثر بگذارید. شاید نتیجه کار همیشه بلافاصله دیده نشود، اما بسیاری از آیندههای موفق از یک کلاس درس و از یک معلم دلسوز آغاز شده است.