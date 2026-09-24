فرمانده انتظامی استان مرکزی از اجرای ۱۵۶ طرح و عملیات و کشف ۵۵۱ کیلوگرم انواع موادمخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان از کشف ۵۵۱ کیلوگرم انواع موادمخدر در شهریور ماه سال جاری در این استان خبر داد.

سردار فرزاد تاجره با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه باموادمخدر با همکاری عوامل انتظامی در شهریور ماه سال جاری در اجرای ۱۵۶ طرح و عملیات صورت گرفته در استان موفق به دستگیری ۲۹۵ نفر توزیع کننده و حمل کننده موادمخدر و جمع آوری ۳۳۹ نفر معتاد در سطح استان مرکزی شدند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به کشف ۵۵۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر افزود: در این عملیات‌ها ۳۲ خودرو و ۷ موتورسیکلت نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی و بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه نشین شهر‌ها در سال جاری تأکید کرد.