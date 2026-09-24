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همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس، آیین «میهمانی لالهها» با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و مسئولان در گلزار شهدای آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،همزمان با سومین روز هفته دفاع مقدس، آیین «میهمانی لالهها» با حضور اقشار گوناگون مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان در گلزارهای شهدای سراسر کشور برگزار شد.
در آبادان و خرمشهر نیز مردم با حضور در گلزار شهدا، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند و با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.
شرکتکنندگان در این آیین با حضور بر مزار شهدا، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، از رشادتها و ایثارگریهای شهیدان در دوران دفاع مقدس تجلیل کردند.
حضور خانوادههای شهدا در کنار اقشار مختلف مردم و نسل جوان، جلوهای از تداوم فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده بود.