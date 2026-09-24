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نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: روحانیت باید سنگ صبور مشکلات مردم باشد و با کنار گذاشتن برخوردهای سلیقهای، فضایی امن برای شنیدن دغدغهها، ایدهها و پرسشهای نسل جوان در مساجد فراهم سازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در گردهمایی فصلی ائمه جماعت مساجد شهرستان رشت، با قدردانی از تلاشهای جامعه روحانیت در عرصه خدمترسانی و روشنگری، تحول در شیوههای ارتباطی مساجد را متناسب با مقتضیات روز یک ضرورت دانست و گفت: جایگاه مسجد فراتر از برپایی مناسک فردی است؛ مسجد کارآمد در تراز امروز، باید کانون پویای گفتوگو، امیدآفرینی و حل مسائل واقعی محلات باشد.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود بر دوش خانوادهها، افزود: مساجد باید به عنوان محلی امن و پایگاه همدلی اجتماعی شناخته شوند و روحانیت بیش از همیشه، خود را در کنار اقشار آسیبپذیر، پیگیر مشکلات محله و واسطه خیر میان نیازمندان و خیران ببیند که این حضور دلسوزانه اعتماد اجتماعی را تقویت خواهد کرد.
امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنانش، با پرداختن به هجمههای رسانهای و پیچیدگیهای عصر ارتباطات، گفت: امروز شبهات فکری، تحریف حقایق و تغییر سبک زندگی در بستر فضای مجازی، جامعه و به ویژه کانون خانوادهها را هدف قرار داده است.
آیت الله فلاحتی با تاکید بر لزوم تجهیز روحانیون به سواد رسانهای، افزود: برخورد انفعالی و سطحی با پدیدههای نوظهور نتیجهای ندارد و روحانیان باید با زبانی اقناعی و استدلالهای عقلانی و علمی، گرههای ذهنی جوانان را با منطق و آرامش باز کنند.
وی جذب جوانان و نوجوانان به محیط مساجد را اصلیترین اولویت تبلیغی دانست و گفت: باید به جوانان میدان داد، سخنان و مطالبات آنان را با سعه صدر شنید و فضا را برای خلاقیت، فعالیتهای فرهنگی، علمی و ورزشی آنها در مساجد مهیا کرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر لزوم حفظ بنیان خانواده و ارتقای مهارتهای زیستی از طریق محافل دینی، از ائمه جماعت خواست برنامههایی با محوریت مشاوره خانواده، آموزش مهارتهای زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی در مساجد تدارک ببینند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی دانشمند، استاد حوزه و دانشگاه، با تأکید بر لزوم تغییر در شیوههای تبلیغ متناسب با دگرگونیهای فکری جامعه، گفت: امروز باید زبان ارتباط با نسل جوان و نوجوان مبتنی بر اقناع، درک متقابل و محبت باشد و اگر فضای مسجد و رفتار مبلغان سرشار از پذیرش و مدارا نباشد، خلأ هویتی نسل نو در بسترهایی پرآسیب جبران خواهد شد.
وی همچنین تقویت مهارتهای ارتباطی مبلغان و توجه ویژه به استحکام بنیان خانواده را از رسالتهای کلیدی ائمه جماعت خواند و افزود: مردم و جوانان بیش از نصایح کلی، به شنیده شدن، راهکارهای کاربردی و پناهگاهی امن برای حل گرههای زندگی نیاز دارند؛ سنگر مسجد زمانی اثرگذار خواهد بود که پاسخگوی نیازهای واقعی و روحی جامعه امروز باشد.