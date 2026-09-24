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همزمان با هفته دفاع مقدس و درگذشت آیتالله زنجانی، مراسمی با حضور جمعی از روحانیون و طلاب شهرستان بابل در مدرسه علمیه خاتمالانبیا (ص) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدرسه علمیه خاتمالانبیا (ص) بابل، امروز میزبان روحانیونی بود که گرد هم آمدند تا ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و نام عالمی را زنده نگه دارند که سالها در مسیر ترویج معارف اسلامی و خدمت به مردم گام برداشت.
هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، ایستادگی و وحدت، در برابر دشمن متجاوز ایستاد و حماسهای ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زد.
در این مراسم، حجتالاسلام مجتبی روحانی با اشاره به شخصیت علمی، اخلاقی و اجتماعی آیتالله زنجانی، از ایشان به عنوان عالمی وارسته و اثرگذار یاد کرد.
وی با بیان اینکه علما و روحانیون نقش مهمی در هدایت جامعه و ترویج ارزشهای دینی دارند، گفت: آیتالله زنجانی در طول حیات خود با علم، تقوا، سادهزیستی و ارتباط با مردم، منش و سیرهای ارزشمند از خود به یادگار گذاشت.
در ادامه این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجلیل از مقام علمی و معنوی آیتالله زنجانی، بر تداوم مسیر علما و شهدا در پاسداری از ارزشهای دینی و انقلاب اسلامی تأکید کردند