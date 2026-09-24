استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدای ملتی بود که در برابر فشار و تهدید، از حقوق خود عقب می‌نشیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیام استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پی سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سخنرانی رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صدای ملتی بود که در برابر فشار و تهدید، نه از حقوق خود عقب می‌نشیند و نه عزت و استقلال خویش را معامله می‌کند.

دکتر مسعود پزشکیان در جایگاهی سخن گفت که قرار است خانه گفت‌وگوی ملت‌ها باشد، اما در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که قدرت‌های بزرگ، قانون و عدالت را با معیار قدرت خود تفسیر کرده‌اند. سخنان رئیس‌جمهور، یادآوری روشن این حقیقت بود که ملت ایران، ملتی ریشه‌دار، صاحب تاریخ و تمدن و برخوردار از اراده‌ای مستقل است و برای تعیین سرنوشت خود نیازمند اجازه هیچ قدرتی نیست.

این سخنرانی را باید فراتر از یک حضور دیپلماتیک دانست. " روایت روشن ایران از استقلال، مقاومت، عدالت و حق حاکمیت ملت‌ها بود". روایتی که در آن، اقتدار با ماجراجویی تفاوت دارد و گفت‌و‌گو به معنای چشم‌پوشی از حقوق ملت نیست.

ملت ایران طی دهه‌های گذشته نشان داده است که فشار و تهدید نمی‌تواند اراده او را در هم بشکند. امروز نیز وحدت ملی، انسجام اجتماعی و ایستادگی مردم، پشتوانه‌ای بزرگ برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و دولتمردان است، همان سرمایه‌ای که به نماینده ملت ایران امکان می‌دهد در برابر افکار عمومی جهان با صراحت و سربلندی سخن بگوید.

سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، بازتاب همان روحیه‌ای بود که ملت ایران در روز‌های دشوار تاریخ معاصر خود بار‌ها به نمایش گذاشته است.

" ایران گفت‌و‌گو می‌کند، اما تسلیم نمی‌شود. صلح می‌خواهد، اما زیر بار زور نمی‌رود. تعامل می‌کند، اما از استقلال خود عبور نخواهد کرد. "

اینجانب ضمن قدردانی از مواضع صریح و عزت مندانه رئیس‌جمهور محترم، این حضور مقتدرانه را نمادی از ایستادگی و سربلندی ملت بزرگ ایران می‌دانم و بر این باورم که امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی و تبدیل اقتدار سیاسی به پیشرفت اقتصادی و رفاه مردم، مسئولیت مشترک همه ماست.

"کهگیلویه و بویراحمد، دیار مردمانی غیور و ایران‌دوست، در کنار همه ایرانیان، سربلندی، عزت و اقتدار ایران عزیز را آرمان مشترک خود می‌داند و برای ساختن ایرانی آباد، مقتدر و سربلند، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برخواهد داشت. "

یداله رحمانی