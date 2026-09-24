اقتدار ایرانیان در خلیج فارس، از شهید مهدوی تا شهید تنگسیری

نظم و ترتیب ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز نشان از اقتدار ایرانیان دارد. پرچم غیرت و افتخاری که روزی در دستان شهیدان نادر مهدوی‌ها و تنگسیری‌ها بود و امروز فرزندان و میراث‌داران آنان در خلیج فارس پرچم عزت و اقتدار ایران را به اهتزاز در آوردند.