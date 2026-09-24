مدیرعامل جمعیت هلال‌احمرچهارمحال‌ و بختیاری از توان‌افزایی عملیاتی نجاتگران برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی و مخاطرات آبی ناشی از تغییرات اقلیمی خبر داد.

توان‌افزایی عملیاتی نجاتگران چهارمحال و بختیاری برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی و مخاطرات آبی

توان‌افزایی عملیاتی نجاتگران چهارمحال و بختیاری برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی و مخاطرات آبی

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی و توان عملیاتی نیرو‌های امدادی و با هدف افزایش توانمندی در مواجهه با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع سیلاب، دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان به مدت دو شبانه‌روز در شهرستان بن و در محدوده سد زاینده‌رود برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، نجاتگران تیم واکنش سریع استان و نجاتگران شعب جمعیت هلال‌احمر از سراسر چهارمحال‌وبختیاری، ضمن آشنایی با آخرین روش‌های عملیاتی و تجهیزات تخصصی حوزه امداد و نجات در آب و سیلاب، به‌صورت عملی نحوه استفاده و به‌کارگیری تجهیزات مختلف را تمرین کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمرچهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: پمپ‌های آب، کف‌کش و لجن‌کش، موتور برق، پدل‌بورد، قایق‌های رفتینگ، جیمینی، قایق‌های موتوری و کایاک از جمله تجهیزات مورد استفاده در این دوره بود و نجاتگران نحوه به‌کارگیری این تجهیزات را در شرایط عملیاتی تمرین کردند.

طاهری گفت: در بخش دیگری از این دوره، مباحث تخصصی مربوط به غواصی، کار در عمق، اصول ایمنی و اجرای عملیات در محیط‌های آبی آموزش داده شد و نجاتگران با انجام تمرین‌های عملیاتی، آمادگی خود را برای واکنش سریع و مؤثر در حوادث مرتبط با آب و سیلاب افزایش دادند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیرو‌های امدادی در برابر مخاطرات جوی افزود: این دوره با تمرکز بر مدیریت مخاطرات آب و سیلاب و با هدف افزایش هماهنگی میان نیرو‌های امدادی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت توان عملیاتی نجاتگران استان برگزار شده است.