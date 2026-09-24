به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جهت توسعه فضا‌های آموزشی، ۶ مدرسه جدید در مریوان با مشارکت خیرین ساخته شد.

همزمان با هفته دفاع مقدس خدمات پزشکی در بیمارستان شهید قاضی سنندج به‌صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

در راستای کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهروندان، استفاده از ناوگان اتوبوس‌رانی سنندج در روز‌های شنبه و یکشنبه، چهارم و پنجم مهر، رایگان است.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده، صدور چک‌های رمزدار از سه‌شنبه هفتم مهر ممنوع می‌شود.

همزمان با هفته گردشگری بیش از ۲۰ ویژه‌برنامه فرهنگی، آموزشی و تخصصی در نقاط مختلف استان کردستان برگزار می‌شود.

در مسابقات قهرمانی و انتخابی نیرو‌های مسلح در قزوین، هادی محمدی، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم کردستان، با کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آورد.