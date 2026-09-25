نمایشگاه نقاشی و تصویرگری ایثارمادرانه به مناسبت هفته دفاع مقدس در حوزه هنری اصفهان برپاست.

نقاشی‌هایی به رنگ ایثار و دلتنگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امیرعلی راد و معصومه حسین زاده زوج ۳۶ و ۳۷ ساله هنرمند در این نمایشگاه، ۲۰ تابلوی نقاشی و تصویرگری آبرنگ از مادران شهدا در کنار قاب فرزندان شهیدشان و در کنار خود فرزندانشان همچنین در لحظه وداع با شهید را به تصویر کشیده و به نمایش گذشته‌اند.

این نمایشگاه به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان و حوزه هنری اصفهان برپاشده و قرار است در دیگر استان‌های کشور هم برگزار شود.

نمایشگاه نقاشی و تصویرگری ایثار مادرانه تا هفتم مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در حوزه هنری اصفهان واقع در گذر سعدی میزبان هنردوستان است.

این زوج هنرمند در مدت هشت سال زندگی مشترک، ۲۲۰ تابلو نقاشی با موضوع شهدا تصویرگری و به خانواده‌های معظم شهدای سراسر کشور تقدیم کرده‌اند.