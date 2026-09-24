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دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: مشکل ترخیص تجهیزات موردنیاز برای تکمیل پروژه تصفیهخانه اردبیل از گمرک حل شده و با نصب تجهیزات، پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهری اردبیل به رودخانه قرهسو به صورت استاندارد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در بازدید از رودخانه قرهسو با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای سامانه فاضلاب شهری اردبیل، افزود: با تامین اعتبارات لازم تجهیزات مورد نیاز برای بهبود وضعیت تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل خریداری شده است.
وی اظهار کرد: همچنین با پیگیری ویژه دادستانی و مساعدت شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی استان، مشکل ترخیص تجهیزات موردنیاز برای تکمیل پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل از گمرک مرتفع شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل خواستار تسریع در روند تکمیل پروژه تصفیهخانه فاضلاب شهر اردبیل شد و گفت: امیدواریم ظرف چند روز آینده آخرین تجهیزات مورد نیاز نیز برای ارتقای تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل نصب شود.
آفاقی بیان کرد: با نصب این تجهیزات پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل توسعه و تکمیل و پساب فاضلاب شهری وارده به رودخانه قرهسو بهصورت استاندارد خواهد بود که این امر گامی مهم در حفظ محیطزیست و سلامت جامعه محسوب میشود.
وی اضافه کرد: پیگیریهای دادستانی برای اصلاح و توسعه تصفیهخانه فاضلاب شهری اردبیل با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش میشود با همکاری دستگاههای نظارتی، خروجی پساب به رودخانه قرهسو به طور کامل استانداردسازی شود.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل از چالشهای محیط زیست استان اردبیل است و از دستگاه متولی انتظار داریم با سرعت به تکمیل و راهاندازی آن اقدام کند تا از ورود آلایندگی به رودخانه جلوگیری شده و این معضل به طور ریشهای حل و فصل شود.
آفاقی صیانت از حق بهرهمندی مردم از منابع آب سالم را جزو وظایف دادستان عنوان کرد و گفت: هرگونه قصور احتمالی در این راستا غیرقابل قبول است و موجب برخورد قاطع قضایی خواهد شد.