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در گوشهای از گنبدکاووس، خانهای هنوز عطر خاطرات دو فرزند شهید را در خود حفظ کرده است؛ خانهای که مادر ۹۱ ساله، با وجود گذشت سالها، هنوز خاطرات فرزندانش را با جزئیات به یاد دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شهیدان عباس و علیرضا فرقانی دو برادر شهید از یک خانواده گنبدکاووسی هستند؛ دو برادری که هر کدام در مقطعی از تاریخ این سرزمین، قدم در مسیری گذاشتند که پایان آن، شهادت بود.
مادر این دو شهید والامقام، امروز در ۹۱ سالگی، وقتی از فرزندانش سخن میگوید، گذر سالها نتوانسته خاطرات آنان را از ذهنش پاک کند. او از روحیه، باورها و دلبستگیهای فرزندانش میگوید؛ از دو جوانی که شهادت را انتخاب کردند و نامشان را برای همیشه در دفتر ایثار و فداکاری این سرزمین به یادگار گذاشتند.