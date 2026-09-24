پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی گفت: حضور دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس را بسیار حائز اهمیت میدانیم و معتقدیم نقش پردیس بینالمللی دانشگاه تهران در توسعه علم و فناوری در منطقه باید تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید پردیس بینالمللی دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس به اهمیت حضور و فعالیت دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: حضور دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس را بسیار حائز اهمیت میدانیم و معتقدیم نقش پردیس بینالمللی دانشگاه تهران در توسعه علم و فناوری در منطقه باید تقویت شود.
سرمست با بیان اینکه تغییر و تحولات افراد باید با تغییر سیاستها و الگوهای مدیریتی نیز همراه باشد اظهار کرد: دانشگاه تهران با توجه به برند و اعتبار علمی بسیار ارزشمندی که دارد میبایست جنبه علمی و تکنولوژیکی منطقه آزاد ارس را تقویت کرده و در حل مسائل استان اثرگذاری بیشتری ایفا کند.
استاندار آذربایجان شرقی به موقعیت ممتاز منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: امیدواریم پردیس دانشگاه تهران به مانند پلی میان دانش، اقتصاد و ظرفیتهای منطقهای باشد.
سرمست تاکید کرد: البته دانشگاه تبریز هم باید پردیس بینالمللی خود در منطقه آزاد ارس را تقویت کند، چرا که دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش باید به اقتصاد منطقه هم کمک کند.
وی گفت: دانشگاه زمانی میتواند بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشد که دانش تولید شده آن به توسعه اقتصادی و حل مسائل جامعه منجر شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدوارم پردیس بینالمللی دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس نقطه اتصال علمی ایران به کشورهای منطقه هم باشد و در حوزه آموزش و پژوهش در عرصه بین المللی نقش آفرینی کند.
وی بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و اظهار کرد: ارتباط بین دانشگاه و صنعت هنوز یکی از مشکلات ماست و این گسست ما را از حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان محروم میکند.
سرمست گفت: از حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس استقبال میکنیم و همه حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: از ظرفیتهای قانونی برای درآمدزایی برای دانشگاهها باید استفاده کنیم.
سرمست بر ضرورت همکاری و هم افزایی دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس و استفاده از اعضای هیات علمی و توانمندیهای یکدیگر تاکید کرد.