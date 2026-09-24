وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر حساسیت بالای این وزارتخانه در حفظ حقوق مشترکان و رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به مصرف غیرواقعی اینترنت (حجم‌خوری) گفت: سر موضوع حق‌الناس و حقوق مردم با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از کاربرانی که همچنان معتقدند بسته اینترنتی‌شان زودتر از میزان مصرف واقعی تمام می‌شود، خواست موارد خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند.

وی افزود: با وجود بررسی‌های ویژه در اپراتور‌های ثابت و سیار، تاکنون مستندات متقنی برای تأیید ادعای «حجم‌خوری» بسته‌های اینترنتی پیدا نشده است.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مطرح‌شدن گلایه‌های کاربران، مأموریت ویژه‌ای به همکاران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده شد تا موضوع در اپراتور‌های مختلف، اعم از ثابت و سیار، بررسی شود.

او افزود این بررسی‌ها با حضور خبرنگاران انجام شده و تمام‌شدن زودهنگام حجم خریداری‌شده و ترافیک مصرفی کاربران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هاشمی درباره نتیجه بررسی‌ها گفت: واقعیت این است که عملاً بررسی‌هایی که توسط همکاران ما به عمل آمد، مستندات متقنی مبنی بر اینکه این ادعا درست باشد، نهایتاً واقعاً پیدا نشد.

با این حال، وزیر ارتباطات تأکید کرد که در صورت استمرار چنین گلایه‌هایی، گزارش کاربران از طریق سامانه ۱۹۵ قابل پیگیری است و وزارت ارتباطات درباره حقوق مشترکان کوتاه نخواهد آمد.

او در پایان گفت: مردم یقین بدانند که مادامی که ما توفیق خدمتگزاری داریم، حتماً در خصوص حقوقشان با کسی تعارف نخواهیم کرد.