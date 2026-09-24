به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور با بیان اینکه فضای سایبری محیطی فنی، پیچیده و به‌روز است گفت: با وجود شرایط جنگی و پیچیدگی‌های ناشی از آن موفق شدیم امسال وقوع جرایم سایبری را در استان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۶ درصد کاهش دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و عملیاتی پلیس و افزایش مشارکت شهروندان، روند کاهشی جرایم سایبری در استان ادامه یابد.

طاهرپور گفت: کلاهبرداری اینترنتی با سهم ۳۹ درصدی در صدر جرایم سایبری استان قرار دارد و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب شهروندان نیز با سهم ۳۶ درصدی، دومین جرم پرتکرار در این حوزه است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان درباره جدیدترین شیوه‌های فیشینگ و برداشت اینترنتی غیرمجاز گفت: یکی از شگرد‌های رایج مجرمان، ارسال فایل‌های حاوی بدافزار با عناوین فریبنده از جمله کارت عروسی، آلبوم عکس یادگاری، استخدام در شرکت‌ها، شکوائیه، قطع یارانه و برنده شدن در مسابقات و قرعه‌کشی‌هاست.

وی افزود: مجرمان با استفاده از این عناوین تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کرده و آنان را به باز کردن لینک‌ها یا نصب فایل‌های آلوده ترغیب کنند. در صورت نصب بدافزار، امکان دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی و شخصی شهروندان فراهم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد: برخی مجرمان در شگرد‌های جدید، فایل‌های آلوده را در قالب تصاویر یا فایل‌های پی‌دی‌اف ارسال می‌کنند و با استفاده از تکنیک‌های پنهان‌کاری، کاربران را فریب می‌دهند.

وی ادامه داد: دسترسی مجرمان به اطلاعات خصوصی، تصاویر شخصی و گالری تلفن همراه می‌تواند پیامد‌های بسیار نگران‌کننده‌ای برای شهروندان به همراه داشته باشد؛ بنابراین کاربران نباید فایل‌ها و لینک‌های ناشناس یا مشکوک را باز کنند.