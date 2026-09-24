همزمان با سراسر کشور؛
تهرانیها به مهمانی لالهها رفتند
همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، آئین مهمانی لالهها با هدف گلباران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، با حضور خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان، در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس، آیین مهمانی لالهها با هدف گلباران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، با حضور خانوادههای شهدا و جمعی از مسئولان، در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار شد.
عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد، نام، مرام و اهداف شهدا و استمرار راه آنان تأکید کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید و شهدای هشت دفاع مقدس افزود: هشت سال دفاع مقدس، اوج ایستادگی و فداکاری بود و شهیدان عزیز در این مسیر، جان خود را فدا کردند. باید همواره یاد و خاطره این عزیزان را گرامی بداریم و اجازه ندهیم اهداف و آرمانهای آنان از ذهن ما فراموش شود.
رضایی با قدردانی از حضور خانوادههای شهدا، مسئولان دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، مدیران و مشاوران آموزش و پرورش و دانشآموزان در این مراسم گفت: حضور در کنار مزار شهدا تنها برای برگزاری یک مراسم نیست، بلکه فرصتی است تا از وجود معنوی و ملکوتی شهدا بهره بگیریم و با آرمانهای آنان تجدید عهد کنیم.
امیر حسن سیفی از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ یاد و آرمانهای شهدا و انتقال تجربیات دفاع مقدس به نسلهای آینده گفت: وحدت و انسجام نیروهای مسلح، بهویژه ارتش و سپاه، از دستاوردهای مهم دوران دفاع مقدس است و امروز نیز حفظ این وحدت و تقویت آن یک ضرورت است.
این مراسم علاوه بر تهران در ۲۰ هزار گلزار شهدای سراسر کشور برگزار شد.