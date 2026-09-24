اقتدار ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، میراث دریادلان شهیدی است که امروز فرزندانشان راه آنان را ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نظم و ترتیبات دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، جلوه‌ای از حضور و اقتدار ایرانیان در این منطقه راهبردی است؛ اقتداری که ریشه در فداکاری و جانفشانی دریادلان تاریخ ایران دارد.

شهید نادر مهدوی و دیگر شهدای دریادل، نام خود را در تاریخ دفاع از آب‌های ایران ماندگار کردند و امروز فرزندان و میراث‌داران آنان با ادامه این مسیر، پرچم عزت و اقتدار ایران را در خلیج فارس به اهتزاز درآورده‌اند.

حضور مقتدرانه نیروهای ایرانی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، یادآور این میراث و نمادی از تداوم راه شهیدانی است که برای دفاع از منافع و امنیت کشور جان خود را فدا کردند.