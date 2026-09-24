به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن زهرا محسن پور دلیوند ۵۸ ساله اهل رشت، که به دلیل خونریزی خودبخودی مغز، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: کلیه‌ها و کبد این بیمار مرگ مغزی در بیمارستان رازی رشت به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

مسئول واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه اهدای اعضای بدن هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا ۸ نفر را از مرگ و ۵۳ نفر را از معلولیت نجات دهد، گفت: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماری ۳۴۳۲، مراجعه به سایت Www.ehdacenter.Ir و یا نشانی اینترنتی https://ble.ir/ehdayeozv_bot برای دریافت کارت اهدای عضو، اقدام کنند.

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۱۳ بیمار مرگ مغزی در گیلان اهدا شده است.