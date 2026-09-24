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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: منشأ بوی آزاردهنده در محدوده خیابان امام خمینی اصفهان، نشت مواد شیمیایی در یک تانکر رهاشده، بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشهفروش گفت: در پی گزارش شهروندان از انتشار بویی شبیه به گاز در محدوده خیابان امام خمینی و مناطق شمالی شهر اصفهان از شب گذشته، تیمهای تخصصی سازمان آتشنشانی، اداره محیط زیست و مرکز بهداشت برای بررسی موضوع و شناسایی منشأ بو به مناطق اطراف اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان داد منشأ انتشار بوی آزاردهنده، نشت مواد شیمیایی و حلالهای موجود در یک تانکر مستقر در یکی از زمینهای اطراف بوده که بر اثر بروز حادثه در مخزن آن، مواد شیمیایی در زمین رها شده و بوی ناشی از آن در مناطق اطراف انتشار یافته است.
وی با بیان اینکه زمین محل وقوع حادثه در اجاره یک شخص بوده است، گفت: تانکر حامل مواد شیمیایی در این زمین پارک شده بود.
شیشه فروش با اشاره به ورود دستگاههای مسئول برای بررسی ابعاد حادثه گفت: عوامل نیروی انتظامی و اداره محیط زیست در حال بررسی محل وقوع حادثه هستند و با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل ایجاد آلودگی انجام میشود.