به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشه‌فروش گفت: در پی گزارش شهروندان از انتشار بویی شبیه به گاز در محدوده خیابان امام خمینی و مناطق شمالی شهر اصفهان از شب گذشته، تیم‌های تخصصی سازمان آتش‌نشانی، اداره محیط زیست و مرکز بهداشت برای بررسی موضوع و شناسایی منشأ بو به مناطق اطراف اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی نشان داد منشأ انتشار بوی آزاردهنده، نشت مواد شیمیایی و حلال‌های موجود در یک تانکر مستقر در یکی از زمین‌های اطراف بوده که بر اثر بروز حادثه در مخزن آن، مواد شیمیایی در زمین رها شده و بوی ناشی از آن در مناطق اطراف انتشار یافته است.

وی با بیان اینکه زمین محل وقوع حادثه در اجاره یک شخص بوده است، گفت: تانکر حامل مواد شیمیایی در این زمین پارک شده بود.

شیشه فروش با اشاره به ورود دستگاه‌های مسئول برای بررسی ابعاد حادثه گفت: عوامل نیروی انتظامی و اداره محیط زیست در حال بررسی محل وقوع حادثه هستند و با هماهنگی مقامات قضایی، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد قانونی با عامل ایجاد آلودگی انجام می‌شود.