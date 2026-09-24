ناگویا ۲۰۲۶؛ صادق صمیمی در پرتاب دیسک مدال برنز گرفت
بیستمین مدال کاروان ایران در بازیهای اسیایی توسط صادق صمیمی و با کسب عنوان سوم در پرتاب دیسک به دست آمد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در رقابتهای پرتاب دیسک مردان بازیهای آسیایی ناگویا، صادق صمیمی با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این ماده را از آن خود کرد.
مدال برنز صمیمی چهارمین مدال برنز و بیستمین مدال برنز کاروان ایران است.
مجموع مدالهای کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
* صادق صمیمی (پرتاب دیسک)