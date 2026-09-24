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بازتاب گسترده سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل، در رسانه‌های بین‌المللی

سخنرانی شب گذشته رئیس‌جمهور در سازمان ملل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین المللی داشت. تمرکز اصلی این رسانه‌ها بر مقتدرانه بودن مواضع رئیس‌جمهور و تسلیم‌ناپذیری ایران بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۱۶:۴۰
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برچسب ها: رسانه های جهان ، بازتاب خبری ، رئیس جمهور ، مجمع عمومی سازمان ملل
 