رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از پرداخت ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از پرداخت بخش عمده مطالبات گندمکاران استان خبر داد.

جواد سلطانی کاظمی با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات گندمکاران گفت: از مجموع ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران خوزستانی، تاکنون ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵.۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده که پیگیری برای تسویه کامل آن در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گندم گفت: تسریع در پرداخت مطالبات، نقش مؤثری در تقویت انگیزه کشاورزان و تداوم تولید این محصول راهبردی دارد.

سلطانی کاظمی افزود: حمایت از گندمکاران و تأمین به‌موقع مطالبات آنان، در استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.