به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (پنجشنبه) نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی سپتامبر ۲۰۲۶ در ورزشگاه استقلال فرغانه مقابل ازبکستان برگزار می‌کند.

برهمین اساس با نظر امیر قلعه‌نویی نفرات زیر در ترکیب اصلی ایران برای این بازی قرار گرفتند.

علیرضا بیرانوند، سامان فلاح، علی نعمتی، احسان حاج صفی، صالح حردانی، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی طارمی، محمد مهدی محبی و دنیس درگاهی.