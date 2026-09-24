عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: طرح تقویت نظام آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شده و پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رمضان رحیمی با اشاره به اقدامات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح تقویت نظام آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شده و پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

وی بیان داشت: در این طرح، موضوعاتی از جمله تأمین منابع مالی برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌های آموزش و پرورش، مسائل مرتبط با تغییر کاربری و پیش‌بینی فضا‌های آموزشی در مجتمع‌های مسکونی و همچنین تقویت برنامه‌های تغذیه دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی، عنوان کرد: در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام شده و تعدادی سرور به زیرساخت‌های شبکه شاد اضافه شده است، اما همچنان نیازمند تقویت این زیرساخت‌ها هستیم تا در شرایطی که به هر دلیل امکان آموزش حضوری وجود ندارد، زمینه استمرار آموزش مجازی فراهم باشد.

وی همچنین با اشاره به موضوع معیشت فرهنگیان، بیان داشت: معیشت و منزلت معلمان از موضوعات مهمی است که باید به صورت جدی پیگیری شود و مسائل و مشکلات استان نیز باید از سوی مجموعه آموزش و پرورش به وزارتخانه منعکس شود تا بتوانیم در مجلس برای ارتقای وضعیت معیشتی معلمان اقدامات لازم را دنبال کنیم.

رحیمی با بیان اینکه «پیشرفت کشور در گرو پیشرفت آموزش و پرورش است»، بر ضرورت ساماندهی وضعیت نیرو‌های مختلف آموزش و پرورش تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف نیرو‌های دارای سابقه فعالیت آموزشی شد و در ادامه با اشاره به وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد، گفت: در استان اصفهان حدود سه هزار نیروی حق‌التدریس آزاد وجود دارد که برخی از آنان سال‌ها سابقه فعالیت آموزشی دارند و در کلاس‌های درس مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را بر عهده داشته‌اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تعیین تکلیف نیرو‌های حق‌التدریس آزاد را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با بررسی راهکار‌های قانونی، زمینه ساماندهی وضعیت این نیرو‌ها فراهم شود.