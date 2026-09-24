سیدمهدی رضایت گفت: هوش مصنوعی در حوزه کشف و اعتبارسنجی دارو عملکرد قابل‌توجهی داشته و در انتخاب و تولید مولکول می‌تواند فرآیند بررسی و غربالگری را از چند صد مولکول به میلیون‌ها مولکول افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمهدی رضایت در پنل «راستی‌ها و ناراستی‌های کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دارو» در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) در مصلای تهران، افزود: هوش مصنوعی در طراحی فرمولاسیون نیز بسیار مؤثر است، اما در مطالعات پیش‌بالینی همچنان باید با احتیاط بیشتری عمل کرد.

وی با بیان اینکه نقاط قوت هوش مصنوعی در فاز نخست کارآزمایی‌های بالینی اثبات شده است، تصریح کرد: در فاز‌های دوم و سوم کارآزمایی بالینی، در برخی موارد بیش از ۹۰ درصد خروجی‌های ارائه‌شده توسط هوش مصنوعی با مشکل مواجه بوده‌اند و باید در استفاده از این فناوری دقت و نظارت کافی وجود داشته باشد.

رضایت ادامه داد: در حال حاضر نمونه‌هایی از دارو‌ها وجود دارند که در فرآیند کشف، رگولاتوری و اخذ مجوز، از هوش مصنوعی استفاده کرده‌اند و در کشور‌های مختلف نیز دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام داده‌اند.

ضرورت توجه به رگولاتوری هوش مصنوعی در صنعت دارو

رئیس انجمن نانوفناوری پزشکی ایران، یکی از چالش‌های اصلی توسعه هوش مصنوعی در صنعت دارو را موضوع رگولاتوری دانست و گفت: سازمان غذا و دارو و نهاد‌های مشابه در سایر کشور‌ها باید برای نحوه ارزیابی، اعتبارسنجی و صدور مجوز محصولات و فرآیند‌هایی که با استفاده از هوش مصنوعی توسعه پیدا می‌کنند، چارچوب مشخصی داشته باشند.

وی افزود: اگر برای این حوزه مجوز و سازوکار مشخصی نداشته باشیم، توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در صنعت دارو با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

رضایت با اشاره به تصویب سند هوش مصنوعی در کشور گفت: در این سند بر ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی و اختصاص منابع برای توسعه این فناوری تأکید شده است و باید از این ظرفیت برای پیشبرد کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و دارو استفاده کرد.