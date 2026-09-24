به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «داوطلبان: نبرد خونینِ صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی زی‌فنگ ژانگ، جیا سانگ و یاون ژو؛ آخرین فصل از سه‌گانه «داوطلبان» است و روز‌های پایانی جنگ کره را از نگاه نیرو‌های چینی روایت می‌کند. در حالی که آمریکا با برتری هوایی و تجهیزات گسترده تلاش می‌کند فشار نظامی را افزایش دهد، نیرو‌های چینی با امکانات محدودتر خطوط دفاعی خود را حفظ می‌کنند. هم‌زمان مذاکرات آتش‌بس آغاز شده، اما اختلافات سیاسی و شرایط مطرح‌شده از سوی طرف آمریکایی باعث می‌شود جنگ و خونریزی ماه‌ها ادامه پیدا کند. نبرد‌های سنگینی مانند شنگ‌گان‌لینگ نشان می‌دهد که حتی بمباران گسترده نیز نمی‌تواند مقاومت نیرو‌های چینی را درهم بشکند. هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود، سربازان بیشتری در خط مقدم جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه، نیرو‌های چینی با ضدحملات گسترده تلاش می‌کنند موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند، اما ...

فیلم تلویزیونی جدید «آوای کوهستان» به کارگردانی «کیومرث نوروزی»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان فیلم در سال‌های جنگ ایران و عراق در منطقه لردگان روایت می‌شود. مردم منطقه تصمیم می‌گیرند در قالب یک کاروان پیاده به سوی جبهه، راهی سفری معنوی و حماسی شوند. این حرکت با انگیزه حمایت از رزمندگان و آرمان‌های دفاع مقدس شکل می‌گیرد. در کنار این رویداد تاریخی در سال ۱۳۶۵، زندگی و روابط چند شخصیت محلی از جمله سجاد و دخترخاله اش، ستاره دنبال می‌شود. سجاد که نوجوانی کفترباز و پر شر و شور است و عاشق دخترخاله اش ستاره است، خود را در مواجه با آزمون‌های عاطفی و انسانی می‌بیند. او هم همراه کاروان می‌شود، اما ...

محمدحسین منصوری، مریم امیری، محمد خالدی، امیررضا قنبری و یزدان صالحیان در فیلم تلویزیونی «آوای کوهستان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کلاس» به کارگردانی «ویکاس باهل»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هیریتیک روشن و مرانال تاکو، درباره آناند کومار ریاضیدان نابغه‌ای از یک خانواده ضعیف در شهر بیهار هند و پدرش کارمند اداره پست است. آناند برای آنکه بتواند اشتراک دائمی مجله‌ای علمی را داشته باشد، مسئله‌ای حل نشده را حل کرده و برای مجله می‌فرستد و همین موضوع باعث می‌شود او به دانشگاه کمبریج دعوت شود. اما آناند پولی برای این سفر ندارد و تلاش‌های پدرش نیز بی نتیجه می‌ماند و همین موضوع باعث مرگ پدر آناند می‌شود. آناند پس از مرگ پدرش روزی تصادفا دستیار وزیر را ملاقات می‌کند و او آناند را به عنوان معلم یک مرکز آموزشی استخدام می‌کند. آناند پس از ورود به این مرکز فقرا را فراموش کرده و شروع به آموزش به ثروتمندان می‌کند تا آنها بتوانند در ازمون ورودی دانشکده فنی و مهندسی قبول شود. آناند اوضاع مالی خوبی پیدا کرده، اما ...

فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آسمان غرب» روایتی از روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ است؛ زمانی که ارتش در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در حال عقب‌نشینی از برخی مواضع دفاعی است. در میانه این شرایط، خلبانان شجاع هوانیروز به فرماندهی شهید علی‌اکبر شیرودی داوطلبانه وارد میدان نبرد می‌شوند، و با رشادت و ابتکار عمل، سدّی برابر پیشروی دشمن بعثی ایجاد می‌کنند و ...

میلاد کی‌مرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.

«آبادان یازده ۶۰» روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیرو‌های عراقی است و ...

علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»؛ به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «ملکه» به کارگردانی «محمدعلی باشه آهنگر»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

فیلم «ملکه» به روایت داستان دیده‌بانی به نام سیاوش می‌پردازد که به دنبال فرصتی است تا توانایی‌های خود را نشان دهد. او یک برج پالایشگاه (پالایشگاه آبادان) را برای دیده‌بانی انتخاب می‌کند که بر حیاتی‌ترین مختصات و جایگاه‌های دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود می‌آورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن می‌گیرد و ورود شخصیت خیالی داستان که جمشید نام دارد، تردید‌ها آغاز می‌شود و ...

مصطفی زمانی، میلاد کی مرام، حسین باشه آهنگر، هومن برق نورد، مالک سراج و مهدی سلطانی در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» به کارگردانی «اقبال الفجری»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی عایشه نوره، دیتائوریحان و خانادیتیا پوتری خواهیم دید: عقیله ۹ ساله دختری است که به شدت شیفته علم نجوم است، اما علاقه‌ای به یادگیری قرآن ندارد. عقیله پدربزرگی دارد که به عنوان ستاره شناس در مرکز رصد بوشا کار می‌کند. عقیله قصد دارد کار‌های مدرسه را که مرتبط با نجوم است بسازد. پدربزرگش به او اجازه استفاده از دوربین دوچشمی در رصدخانه بوشا را برای تکمیل کار می‌دهد، اما با یک شرط: او باید بتواند قرآن بخواند. عقیله به او قول می‌دهد، اما ...

فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیت‌های نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. در اوج جنگ و تنش‌های سیاسی او با بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید میان مسئولیت‌های سنگین نظامی و فشار‌های سیاسی موجود، تصمیم‌های حیاتی بگیرد و ...

علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هویت» به کارگردانی «احمد علا الدیب»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی احمد عز، احمد فهمی، مصطفی الخاطر، محمود حمیدا، کارمن بسایبس، احمد خالد صالح و دانا عابد؛ در مورد مردی به نام یونس است که با همسر و دختر کوچک خود زندگی می‌کند و به جرایم سایبری مشغول است. در این میان یونس تصمیم می‌گیرد از طریق اینترنت از یک بانک سرقت کند، اما پس از مدتی خود را تحت تعقیب یک باند خطرناک می‌بیند و ...

فیلم سینمایی «منگرو» به کارگردانی «استیو مک کویین»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی شان پارکز، لتیتیا رایت و مالاچی کرب آمده است: فرانک کرشلو یک سیاه پوست است که در سال ۱۹۷۱ رستورانی به نام منگرو را در محله ناتینگ هیل لندن اداره می‌کند. رستوران او پاتوقی برای رنگین پوستان است و پاسگاه پلیس محلی که از صاحب ملک شدن یک سیاه پوست در محل دل خوشی ندارند گاه و بی گاه به رستوران او حمله کرده و خساراتی را به بار می‌آورند. مزاحمت‌های گاه و بیگاه پلیس لندن برای رستوان فرانک به اندازه‌ای زیاد می‌شود که رنگین پوستانی که اغلب در آنجا وقت خود را می‌گذرانند یک تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند ولی پلیس به آنها حمله ور شده و آنها را مضروب و دستگیر می‌کند. برای آنها دادگاه تشکیل می‌شود و آنها به اغتشاش و تحریک به آشوب متهم می‌شوند که ...

فیلم سینمایی «الماس بنفش» به کارگردانی «رحیم رحیمی پور»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: در کشاکش جنگ ایران و عراق سه گروه از رزمندگان برای تصرف تپه‌ای با موقعیت استراتژیک که در اختیار ارتش عراق است، وارد عمل می‌شوند. اعضای دو گروه بر اثر بمباران شیمیایی کشته می‌شوند؛ اما گروه سوم، تحت فرماندهی فردی به نام حاج حسین ...

جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، محمدهادی قمیشی، ناصر عرفانیان و مصطفی لاجوردی در فیلم سینمایی «الماس بنفش» ایفای نقش کرده‌اند.

«گزارشگر ویژه» به کارگردانی «ریکی جرویس»، دیگر فیلمی است که ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتبا‌ها به جای پاکت حاوی نامه‌های او، پاکت حاوی پاسپورت‌ها و پول ماموریت را به سطل زباله می‌اندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله می‌شوند. فرانک که از دست فینچ به شدت عصبانی شده در پی راهی برای فرار از عواقب جاماندنشان است که فینچ پیشنهاد می‌دهد به کافی تریای جلوی ساختمان شبکه بروند تا راه حلی پیدا کنند. یک زوج اکوادوری صاحب کافه هستند و به آن دو پیشنهاد می‌کنند که از طبقه بالای کافی تریا گزارش‌های خود را به شبکه مخابره کنند. فینچ هم به فرانک پیشنهاد می‌دهد که صدای درگیری‌هایی جنگی را با کامپیوتر شبیه سازی کنند. آن دو که چاره‌ای ندارند و در صورت بازگشت به شبکه اخراج می‌شوند شروع به ارسال گزارشات جعلی خود می‌کنند که ...

فیلم سینمایی «عقاب‌ها» به کارگردانی «ساموئل خاچیکیان»، ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی‌ها قرار می‌گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند ...

سعید راد، جمشید هاشم پور، زری برومند و رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب ها» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ویلایی‌ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

این فیلم قصه خانواده‌های فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلا‌ها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد و ...

طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

پویانمایی «گربه چکمه پوش» به کارگردانی «کریستوفر میلر»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: گربه‌ی کوچک و بی‌کسی که در یتیم‌خانه بزرگ می‌شود در آنجا با تخم‌مرغی به نام هامتی دوست می‌شود. در یک درگیری با سربازان که به‌خاطر دزدی در زندان افتاده‌اند، موقع فرار، هامتی جا می‌ماند و گربه فرصت نجات او را ندارد. همین امر باعث می‌شود هامتی کینه‌ی چکمه‌پوش را به دل گیرد و برای ضربه‌زدن به او اعتماد او را جلب می‌کند. آنها با پیداکردن لوبیای سحرآمیز به قلعه‌ی غول‌ها می‌روند و غاز تخم‌طلا را می‌دزدند در این بین زن و مرد شروری به نام جکی و جیل که همدست هامتی بودند به آنها حمله می‌کنند و غاز کوچولو را می‌دزدند و به شهر می‌برند. گربه‌ی چکمه‌پوش که قضیه را می‌فهمد ناراحت می‌شود و به شهر می‌رود تا هامتی را مورد نکوهش قرار دهد که غاز مادر به شهر حمله می‌کند و ...

فیلم تلویزیونی «لباسی برای خدمت» به کارگردانی «هادی شریعتی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: منصور ۲۳ ساله در روز تولد نامزدش از پادگان آموزشی، مرخصی شهری ۵ ساعته گرفته و هدیه‌ای را به همراه دارد تا بعد از رسیدن به خانه خواهرش که در مجاورت خانه نامزدش است به او تقدیم نموده و به پادگان محل خدمت خود برگردد. علاقه‌مند بودن دو خواهرزاده اش خصوصا سهیل به لباس نظامی باعث می‌شود که لباس او طی اتفاقاتی آسیب دیده و منصور در حمام خانه خواهرش گیر بیفتد در این بین خواهر زاده‌های منصور تمام تلاششان را برای درست کردن لباس به کار می‌برند که به خاطر عدم تجربه و نبودن بزرگ تر‌ها دست به کار‌های خطرناکی می‌زنند که ...

وحید شیخ زاده، سوگل طهماسبی و آتش تقی پور در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیم خواهیم دید: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان می‌رساند و خود به اسارت قوای دشمن در می‌آید. همسر رضا حین عمل جراحی می‌میرد و دکترش فرزند رضا را نجات می‌دهد. پس از گذشت نه سال، وقتی رضا از اسارت آزاد می‌شود در جستجوی تنها بازمانده‌ی خود، فرزندش است که ...

زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کرده‌اند.

انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: سفر به دنیای درون» به کارگردانی «باب پرسیکتی، پیتر رمزی و رادنی روثمن»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: نوجوانی که از طرفداران مرد عنکبوتی است مجبور است که طبق انتظارات والدینش ریو مورالز و جفرسون دیویس در یک مدرسه نمونه دولتی، اما شبانه‌روزی تحصیل کند. پدرش جفرسون یک افسر پلیس است و مردعنکبوتی را به عنوان یک تهدید می‌شناسد. از آنجایی که مایلز علاقه خاصی به دیوارنگاری دارد به او یک ایستکاه متروکه را نشان می‌دهد که می‌تواند در آنجا روی دیوار نقاشی کند، اما حین نقاشی عنکبوتی رادیواکتیوی مایلز را نیش زده و ...