به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای حاجی آباد در صحن امامزادگان سید محمد و سید امیرنظام الدین این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه حاجی آباد در این مراسم گفت: تکریم جایگاه شهدای والامقام و توجه به آرامگاه آنان، نه تنها یک وظیفه اخلاقی و انسانی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی برای تمام مسئولان و شهروندان است.

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حجت الاسلام مهدی دُری افزود: مسیر پیشرفت و سربلندی میهن در سایه ایثار و فداکاری شهداست.