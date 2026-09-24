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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز توزیع نخستین محموله واکسن آنفلوانزای فصلی در داروخانههای منتخب خوزستان از روزهای ابتدایی مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نخستین محموله واکسن آنفلوانزای فصلی به تعداد ۱۱ هزار دوز وارد استان خوزستان شده و با اولویت بیماران خاص، صعبالعلاج و جانبازان توزیع میشود.
بر اساس این گزارش، با توجه به روند واردات کشوری و طی مراحل قانونی و تخصصی مربوط به فرآوردههای دارویی مشمول الزامات زنجیره سرد، نخستین محموله واکسن آنفلوانزای سهظرفیتی وارداتی از کشور چین، در داروخانههای منتخب استان توزیع و عرضه خواهد شد.
این محموله بر اساس نقشه توزیع از پیش طراحیشده و با اولویت تأمین نیاز بیماران خاص، صعبالعلاج و جانبازان استان، از طریق داروخانههای ارائهدهنده خدمات به این گروهها در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
همچنین برای تسهیل دسترسی شهروندان و سایر گروههای نیازمند، داروخانههای مستقر در مجاورت کلینیکهای تخصصی و مراکز اصلی ارائه خدمات تنفسی در شهر اهواز و دیگر شهرستانهای تحت پوشش نیز در اولویت دریافت و عرضه واکسن قرار گرفتهاند.
شهروندان میتوانند با همراه داشتن کارت ملی یا مدارک هویتی، با نسخه یا بدون نسخه پزشک، به داروخانههای منتخب عرضهکننده واکسن مراجعه کنند.
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد این محموله، نخستین مرحله از برنامه توزیع واکسن آنفلوانزای فصلی در خوزستان است و با ورود محمولههای بعدی در هفتههای دوم و سوم مهرماه، دامنه توزیع واکسن افزایش یافته و دسترسی عمومی شهروندان از طریق شبکه گستردهتری از داروخانههای استان فراهم خواهد شد.
شهروندان برای اطلاع از فهرست داروخانههای منتخب عرضهکننده واکسن آنفلوانزا و دریافت راهنماییهای لازم میتوانند با میز خدمت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره ۰۶۱۹۱۰۰۱۰۹۰، داخلیهای ۲۶۲ و ۲۶۹ تماس بگیرند.
آنفلوانزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که معمولاً با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، احتمال افزایش موارد ابتلا به آن بیشتر میشود. تب، سردرد، بدندرد، سرفه، گلودرد و احساس ضعف از علائم شایع این بیماری است.
کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای از جمله گروههایی هستند که ممکن است در صورت ابتلا، با عوارض شدیدتری مواجه شوند.
رعایت بهداشت دستها، تهویه مناسب، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و واکسیناسیون گروههای در معرض خطر از مهمترین راههای پیشگیری از آنفلوانزا به شمار میرود.