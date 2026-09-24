قطعی شدن حضور سه داور ایرانی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷
با اعلام فدراسیون فوتبال، سه داور ایرانی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان قضاوت خواهند کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وکنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران مسابقات جام ملتهای آسیا را اعلام کرد که بر این اساس موعود بنیادیفرد، فرهاد مروجی و بهمن عبداللهی برای حضور در این رقابتها انتخاب شدهاند؛ اتفاقی که میتوان آن را نشانهای از عملکرد خوب و قابل توجه این عزیزان در مسابقات بینالمللی گذشته دانست.
جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی جده، عربستان سعودی برگزار خواهد شد.