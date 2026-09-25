به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل به دلیل اختلاف شخصی در یکی از محلات شهرستان خرمشهر، به‌محض دریافت گزارش وقوع جرم و استقرار تیم‌های کارشناسی در صحنه، ظرفیت‌های تخصصی پلیس آگاهی برای شناسایی و بازداشت عامل این جنایت به کار گرفته شد.

وی افزود: ماموران پلیس با بهره‌گیری از اطلاعات میدانی و فناوری‌های نوین بررسی صحنه موفق شدند در کمتر از یک ساعت، هویت قاتل را شناسایی کنند و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به کشف سلاح سرد بکار رفته در قتل، گفت: متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کرد و انگیزه خود را اختلاف شخصی بیان داشت.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر برخورد قاطع با مسببان ناامنی تصریح کرد: هیچ جنایتی از چشم پلیس پنهان نخواهد ماند.